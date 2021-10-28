Драка посетителя и сотрудника полиции в баре Москвы попала на видео

В ночь на четверг, 28 октября, в столичном баре на улице Арбат произошла дракам между посетителем и сотрудником правоохранительных органов, в ходе которой дебошир сорвал с полицейского нагрудный знак и удрал его стулом. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент запечатлел на видео один из очевидцев. Запись опубликовал Telegram-канал «Shot».

Установлено, что правоохранители проводили проверку в ресторане и выявили нарушение. Составление протокола прервал 30-летний мужчина, который не хотел заканчивать вечеринку.

В полиции по факту случившегося проводится проверка.