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Четверг, 28 октября, 2021
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Драка посетителя и сотрудника полиции в баре Москвы попала на видео

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / t.me/shot_shot

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В ночь на четверг, 28 октября, в столичном баре на улице Арбат произошла дракам между посетителем и сотрудником правоохранительных органов, в ходе которой дебошир сорвал с полицейского нагрудный знак и удрал его стулом. Об этом сообщает ТАСС. 

Инцидент запечатлел на видео один из очевидцев. Запись опубликовал Telegram-канал «Shot». 

Установлено, что правоохранители проводили проверку в ресторане и выявили нарушение. Составление протокола прервал 30-летний мужчина, который не хотел заканчивать вечеринку. 

В полиции по факту случившегося проводится проверка. 

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