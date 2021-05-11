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Дожди с грозами ожидаются в Смоленской области 12 мая

Елена Лобанова
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В среду, 12 мая, в Смоленской области ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смолян ждет облачная погода с прояснениями. Ночью обойдется без осадков, а днем местами будут кратковременные дожди и грозы. 

— Температура воздуха по области ночью составит +4…+9 градусов, а днем +16…+21 градус. В Смоленске же ночью будет +6…+8 градусов, а днем +18…+20 градусов, — говорится в сообщении. 

Ветер будет дуть юго-восточный. Его скорость составит 5-10 м/с. При грозах порывы дойдут до 14 м/с. 

Атмосферное давление 748 мм ртутного столба, ночью существенно меняться не будет, днем начнет падать.

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