Дорожное фонари установят на 40 километрах дорог в Рязанской области до конца августа

Дорожное освещение обустроят на 40,847 километрах дорог Рязанской области до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Отмечается, что дорожные фонари установили в поселке Орловский и селе Бакланово Пронского района; деревнях Федцовка и Михалково, селах Калинино и Бурминка Александро-Невского района; поселке Ухолово, селах Александровка и Кензино Ухоловского района.

Впереди предстоит установка освещения в селе Ковалинка и деревне Марьинка (Кораблинский район); деревнях Чернышовка и Борисовка (Александро-Невский район); селе Морозовы Борки (Сапожковский район), а также Дорожные фонари ставят в Новомичуринске (Пронский район); деревне Перекаль и селе Городище (Рыбновский район); селах Ерлино и Яблонево (Кораблинский район).