Дорогу молодым: на российский рынок вышел новый китайский кроссовер GAC GS3

Китайская автомобильная компания GAC Motor появилась в 2008 году и за это время вышла в пятерку лидеров в стране. Поработав и набрав опыта в совместных предприятиях с Honda, Toyota и Mitsubishi, бренд начал выходить и на международные рынки.

В марте 2024 года стартовали продажи 7-ми местного внедорожника GAC GS8II, а вскоре появился и новый кроссовер GAC GS3. Автомобиль GAC GS3 отличается необычным футуристичным и угловатым дизайном.

В Рязань первые GS3 появились 29 мая в автосалоне официального дилера GAC Автоимпорт на Есенина, 1б. На сегодняшний день уже продано несколько автомобилей и их можно увидеть на дорогах нашего города. А также в течении всего месяца по городу будет курсировать брендированный GAC GS3, сделав фото с которым и отметившись в соц.сетях можно будет выиграть полезный подарок от дилерского центра – топливную карту номиналом от 1000 до 6000 рублей. Поближе с авто можно познакомится у официального дилера GAC Автоимпорт на Есенина, 1б.

В оснащении машины цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном и медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма. Под капотом прописался 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Привод — только передний. У российской версии, как и у китайской, есть 10 систем помощи водителю. Стоимость автомобиля стартует от 2 299 000 руб.

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ИП Выборнов Андрей Анатольевич, ИНН: 622706329583