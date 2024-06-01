Суббота, 1 июня, 2024

Дорогу молодым: на российский рынок вышел новый китайский кроссовер GAC GS3

Автор: 7info7

Опубликовано

Китайская автомобильная компания GAC Motor появилась в 2008 году и за это время вышла в пятерку лидеров в стране. Поработав и набрав опыта в совместных предприятиях с Honda, Toyota и Mitsubishi, бренд начал выходить и на международные рынки.

В марте 2024 года стартовали продажи 7-ми местного внедорожника GAC GS8II, а вскоре появился и новый кроссовер GAC GS3. Автомобиль GAC GS3 отличается необычным футуристичным и угловатым дизайном.

В Рязань первые GS3 появились 29 мая в автосалоне официального дилера GAC Автоимпорт на Есенина, 1б. На сегодняшний день уже продано несколько автомобилей и их можно увидеть на дорогах нашего города. А также в течении всего месяца по городу будет курсировать брендированный GAC GS3, сделав фото с которым и отметившись в соц.сетях можно будет выиграть полезный подарок от дилерского центра – топливную карту номиналом от 1000 до 6000 рублей. Поближе с авто можно познакомится у официального дилера GAC Автоимпорт на Есенина, 1б.

Дорогу молодым: на российский рынок вышел новый китайский кроссовер GAC GS3

В оснащении машины цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном и медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма. Под капотом прописался 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Привод — только передний. У российской версии, как и у китайской, есть 10 систем помощи водителю. Стоимость автомобиля стартует от 2 299 000 руб.

Дорогу молодым: на российский рынок вышел новый китайский кроссовер GAC GS3

Реклама: erid 2VtzqxjbY5T

ИП Выборнов Андрей Анатольевич, ИНН: 622706329583

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Момент наезда на женщину на Солотчинском шоссе Рязани попал на видео

«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей

Константин Гецати раскрыл обман Ольги Меганской

SHOT: Родные Заворотнюк не стали использовать разработанный для неё препарат

53 ракеты и 47 гераней атаковали Украину сегодня ночью — WarGonzo

Рязанцы показали дискотеку фонарей на улице Бирюзова

В Солотче отремонтировали мост у Лысой горы

Появились подробности ДТП со сбитой женщиной около поста ДПС

На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»

У солотчинского поста ДПС сбили женщину

В рязанской ОКБ выявили нецелевое использование бюджетных средств

«Зелёный сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК ITower

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Момент наезда на женщину на Солотчинском шоссе Рязани попал на видео

Новости Рязани
Женщину сбили на пешеходном переходе, прямо на глазах у сотрудников полиции напротив поста ДПС.

«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей

Культура
Благодарственные письма «Жить по-Фёдоровски» вручили заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева и начальник управления культуры администрации города Надежда Майорова.

Константин Гецати раскрыл обман Ольги Меганской

Новости мира
Главный герой сделал неприятные выводы сразу о двух девушках прямо накануне финала.

SHOT: Родные Заворотнюк не стали использовать разработанный для неё препарат

Новости мира
4 года назад учёные рассказали президенту России Владимиру Путину о подборе специальных онколитических вирусов, способных разрушить опухоль Заворотнюк.

53 ракеты и 47 гераней атаковали Украину сегодня ночью — WarGonzo

Новости мира
Телеграм-канал WarGonzo обобщил информацию об атаке по объектам Украины ночью 1 июня.