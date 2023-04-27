Дополнительные пассажирские поезда пройдут через Рязань в майские праздники

С 28 апреля по 11 мая через станцию Рязань-1 будут курсировать 14 пар дополнительных поездов.

Холдинг «РЖД» назначил дополнительные составы в связи с увеличением спроса на поездки в период майских праздников.

С 28 апреля по 11 мая через Рязань-1 проследуют 14 пар дополнительных поездов:

 Москва – Самара: №140 (29 и 30 апреля, 1 мая) №210 (28, 29 апреля и 1, 7, 9, 10 мая);

 Москва – Орск: №182 (29 апреля, 6, 10 мая);

 Москва – Тольятти: №192 (29 апреля, 6 мая);

 Москва – Челябинск: №224 (1 мая), №284 (6, 11 мая);

 Москва – Саранск: №230 (28 апреля), №234 (28-30 апреля);

 Москва – Уфа: №240 (29 и 30 апреля), №244 (30 апреля и 6 мая), №266 (29 апреля, 5 — 6 мая);

 Москва – Пенза №252 (29 апреля,6 мая);

 Москва – Ульяновск: №264 (28 и 30 апреля, 2, 4, 6, 8-10 мая);

 Москва – Димитровград: №264 (29 апреля, 1, 3, 5, 7 мая).

В обратном направлении:

 Самара – Москва: №139 (29 и 30 апреля, 1 мая) №209 (28, 29, 30 апреля, 6 и 9 мая);

 Орск – Москва: №181 (28 апреля, 5, 10 мая);

 Тольятти – Москва: №191 (2, 10 мая);

 Челябинск – Москва: №223 (30 апреля), №283 (5, 10 мая);

 Саранск – Москва: №229 (29, 30 апреля, 1 мая), №233 (28, 29 апреля);

 Уфа – Москва: №239 (28 и 29 апреля, 1, 2, 9 мая), №243 (5 и 8 мая), №265 (28 апреля, 5 мая);

 Пенза – Москва №251 (2, 10 мая);

 Ульяновск – Москва: №263 (28 и 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая);

 Димитровград – Москва: №263 (29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая).

Купить билеты и узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».