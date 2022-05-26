Дополнительные пассажирские поезда на юг будут курсировать через Рязань в летнее время

Для обеспечения возросшего спроса на пассажирские перевозки в южном направлении холдинг ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда в направлении Адлера, Анапы, и Новороссийска с остановкой на станции Рязань-2.

Так, поезда:

— № 262/261 Архангельск – Адлер и обратно будут курсировать с 28 мая по 26 октября в определенные дни: в сторону Адлера – по четным дням, в сторону Архангельска – по нечетным (отправление со станции Рязань-2 в 19:41, прибытие в Адлер в 05:47, отправление из Адлера в 15:12, прибытие в Рязань-2 в 00:40);

— № 188/187 Архангельск – Новороссийск и обратно будут совершать рейсы с 27 мая по 23 октября в определенные дни: в Новороссийск – по нечетным дням, из Новороссийска – по четным (отправление со станции Рязань-2 в 19:41, прибытие в Новороссийск в 22:40, отправление из Новороссийска в 21:55, прибытие в Рязань-2 в 00:40);

— № 278/ 277 Санкт-Петербург – Анапа и обратно будут курсировать в определенные дни с 1 июня по 1 сентября (отправление со станции Рязань-2 в 04:43, прибытие в Анапу в 07:15, отправление из Анапы в 15.40, прибытие в Рязань-2 в 18.08).

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о расписании и маршруте следования дополнительных летних поездов можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».