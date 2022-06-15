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Четверг, 16 июня, 2022

Дополнительные ярмарки создадут по итогам голосования рязанцев

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Татьяна Проводина

Дополнительные ярмарки создадут по итогам голосования рязанцев

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Врио губернатора Павел Малков обратил внимание на ярмарочную торговлю в Рязани на заседании областного правительства. Ярмарочные площадки очень востребованы у жителей, однако организация этих пространств пока оставляет желать лучшего, – отметил врио главы региона. Об этом говорится на сайте правительства области.

Павел Малков: «Нужно улучшать условия и для покупателей, и для продавцов»

Администрации города и профильным министерствам поручено заняться приведением в порядок ярмарочных территорий. Нужна концепция общего вида ярмарок, – подчеркнул Павел Малков. Также он поручил подумать над созданием новых площадок для ярмарок выходного дня, причём вынести эти предложения на общее голосование.

Организацию тематических ярмарок на площади Победы врио губернатора оценил положительно и поддержал идею сделать проект постоянным.

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