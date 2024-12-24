Домашние собаки загрызли насмерть женщину в Хабаровском крае 

В Хабаровском крае прокуратура проводит проверку по факту обнаружения тела женщины, сообщает телеграм-канал ведомства.

Ранним утром 24 декабря 2024 года в поселке Октябрьский Ванинского района было найдено тело женщины 1956 года рождения со следами укусов животных.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, в населённый пункт прибыл прокурор Ванинского района Константин Савин. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти женщины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным ведомства, нападение совершили домашние собаки. Хозяйка животных установлена.

Прокуратура Ванинского района взяла под контроль ход проводимых следственным органом мероприятий и проводит собственную проверку по данному факту.

Кроме того, в рамках надзорной деятельности прокуратурой установлено, что на решение вопросов, связанных с безнадзорными животными, правительством Хабаровского края было выделено 288 млн рублей.

В связи с этим прокуратура Хабаровского края начала проверку эффективности и обоснованности расходования указанных средств. Особое внимание уделяется работе подрядных организаций по отлову и содержанию бездомных животных, а также полноте выполненных мероприятий.

Повреждения у погибшей были очень серьёзные. В соцсетях даже предположили, что на женщину напал тигр.