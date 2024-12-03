Дома горели в Ряжском и Клепиковском районах Рязанской области

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 3 пожара, пострадавших нет. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Потушено 1 загорание мусора в Скопине и 2 техногенных пожара.

2 декабря огнеборцы ликвидировали пожар в доме сезонного проживания в деревне Марьино Ряжского муниципального округа. К тушению привлекалось 2 единицы техники и 5 человек.

В тот же день в селе Задне-Пилево Клепиковского района пожарные ликвидировали загорание в частном жилом доме. 5 человек и 2 единицы техники потушили пламя на 20 квадратных метрах. Предварительно, причиной пожара стала неисправная электропроводка.