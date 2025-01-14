Дом купца Постникова в Сасово восстановят за 12 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Дата постройки дома и имя архитектора неизвестны, но историки считают, что здание было построено в 1903 году. В разное время дом использовался в качестве клуба, школы, эвакогоспиталя.

Начальная цена контракта по восстановительным работам — 11,9 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работу до 5 декабря 2025 года.

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Семья Постниковых занималась благотворительностью, пожертвовала значительную сумму на строительство мужской гимназии.