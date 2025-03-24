Дом-долгострой на улице Ленинского Комсомола сдадут в этом году

В Рязанской области понятие «обманутые дольщики» практически ушло в прошлое. Губернатор Рязанской области Павел Малков анонсировал сдачу дома-долгостроя на улице Ленинского Комсомола в Рязани.

На заседании Рязанской областной Думы, где 24 марта глава региона выступает с отчётом, он отметил: с этим объектом «всё не так просто»:

– Но стройка двигается. Как раз на этой неделе должна быть поставка лифтов. Обязательно дожмём в этом году, – заявил губернатор.

Всего в регионе строится 128 многоквартирных домов, по словам Павла Малкова. Регион входит в пятёрку по стране по обеспеченности жильем на одного жителя. Жилищные условия в 2024 году улучшили 29 тысяч семей.