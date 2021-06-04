Должницу по алиментам Сасова разыскивают судебные приставы

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Судебные приставы объявили в розыск жительницу Сасова Сураеву Наталью Николаевку 18.05.1980 г. р. Причина – женщина не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетнего сына

По решению суда, женщина обязана выплачивать средства на содержание ребёнка. Однако этого она не делает. Её долг по алиментам на сегодняшний день составляет 300 тыс. руб.

По месту регистрации и по последнему месту жительства должница не установлена. Так как на связь она не выходит, судебные приставы объявили женщину в розыск.

Управление ФССП России по Рязанской области обращается к гражданам: если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, обратитесь в Дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.