Доктор Никишина рассказала, как правильно провести длинные выходные

Вера Никишина, доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета рассказала, как пережить длинные выходные.

По её словам, люди любят отдыхать — даже те, кто не умеет это делать. Во время выходных обычно активируются две «программы»: либо программа экономии жизненных сил (то, что мы часто называем ленью), либо программа любопытства, когда человек стремится к новым впечатлениям. Обе эти модели поведения нам нравятся и приносят удовольствие.

Однако важны «дозировка» и продолжительность. Если одна из программ начинает преобладать, возникают побочные эффекты: дезадаптация, неадекватные реакции, трудности при возвращении к обычному ритму жизни. Даже на сам отдых нужно время, чтобы перестроиться, так же как и на возвращение после него.

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Так что с точки зрения здравого смысла длинные выходные могут быть полезны. Но восстановят ли они внутренние ресурсы? Не всегда. Иногда, наоборот, они могут их истощить. Всё зависит от того, как человек проводит это время.

Переедание и злоупотребление алкоголем во время праздников связано с тем, что у нас появляется «разрешение» — мы позволяем себе больше обычного, ведь есть свободное время. Сначала возникает ожидание, потом — чувство, что «я могу себе это позволить». В итоге расширяются границы допустимого: еды, алкоголя, игр или других удовольствий. Часто за этим следует раскаяние и повторение ситуации в будущем.

— Важно уметь спокойно, но строго контролировать возможные передозировки, — говорит Вера Никишина. — Пусть ваш отдых включает новый, но не истощающий опыт — тот, который помогает восстановить силы, а не терять их. Такой отдых даст ресурс и сделает ожидание следующих длинных выходных по-настоящему приятным.