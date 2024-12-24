Доктор философских наук Рудольф Подоль награждён Орденом Дружбы

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и методологии науки РГУ имени С.А. Есенина Рудольф Подоль Указом президента России Владимира Путина от 20 декабря 2024 года награждён Орденом Дружбы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Рудольф Подоль — почётный работник высшего профессионального образования России. Его педагогический стаж составляет более 35 лет. Наряду с преподавательской деятельностью он проводит научные исследования по актуальным проблемам философии «русского» космизма, этической культурологии и социальной антропологии.

Подоль является автором более 100 научных работ и публикаций. Многие годы профессор ведёт активную общественную работу в Рязанской области.