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Суббота, 3 апреля, 2021
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Дочь жестоко убила мать за секс с её парнем

Никита Брыкин

В Димитровграде заключили под стражу 27-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве матери, пишет портал «Ульяновская правда».

Инцидент произошел 23 марта. Девушка пришла с улицы домой и застала своего сожителя с 60-летней матерью в постели во время полового акта. Шокированная дочь схватила нож и несколько раз ударила им мать. Потерпевшая скончалась на месте.

По одной из версий, участника любовного треугольника жили вместе 10 лет. В последнее время дочь стала замечать, что мать стала прихорашиваться и даже «помолодела». Кроме того, женщина оказывала знаки внимания возлюбленному дочери.

Подчеркивается, что девушка сделала вид, что пошла в магазин, после чего внезапно вернулась. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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