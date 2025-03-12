До миллиона рублей: россиянам хотят платить повышенный корпоративный маткапитал

Эксперты считают, что российским компаниям стоит активнее стимулировать рождаемость среди сотрудников, и они уже разработали для работодателей новый демографический стандарт с повышением корпоративного маткапитала до миллиона рублей. Это было одной из тем на заседании Совета Евразийского женского форума 20 февраля.

Миллион за малыша

На первом в этом году заседании Совета Евразийского женского форума, которое прошло 20 февраля, сенаторы, представители ведомств и эксперты активно обсуждали проекты, основная цель которых это поддержка работодателями семей с детьми.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина напомнила, что в ноябре прошлого года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила «Рекомендации по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями». Эти рекомендации также называют «Демографическим стандартом».

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Одна из рекомендаций компаниям: создание условий для гибкого графика одному из родителей вплоть до окончания начальной школы ребёнком. Также, рекомендовалось поддерживать семьи материально в честь важных семейных событий и в день рождения.

Авторы «Демографического стандарта» провели большой анализ при подготовке и обратили отдельное внимание на выплату при рождении ребёнка. «Она может иметь существенный стимулирующий характер, успешно дополнять федеральный и региональный материнские капиталы как корпоративный материнский капитал», — сказала Баталина.

Она также напомнила, что в декабре прошлого года Владимир Путин поручил повысить сумму корпоративных материнских капиталов, необлагаемую налогами и страховыми взносами, до одного миллиона рублей. В данный момент такая выплата освобождается от налога и страховых взносов только в том случае, если она не превышает 50 тысяч рублей, поэтому большинство предприятий не выходит за пределы этой суммы.

«Законопроект Минфина о внесении изменений в Налоговый кодекс в настоящий момент разработан», — сказала Баталина.

Председатель Совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова, отметила, что в этом году вопросы демографии в России будут обсуждаться гораздо активнее.

Проекты круглый год

«Работа Совета ЕЖФ полностью соответствует повестке страны», — сказала Галина Карелова. Она напомнила, что 2025 год – год защитника Отечества, празднование 80 лет Великой Победы. В честь этого, по инициативе Совета ЕЖФ, совместно с Национальным центром исторической памяти и фондом «Защитники Отечества», стартует новый всероссийский проект – онлайн марафон «Подвиг женщин Победы», цель которого заключается в сохранении памяти о женщинах, приближавших победу.

Также, совет ЕЖФ выступит участником таких мероприятий, как: Международный арктический форум и Международный экономический форум «Россия — Исламский мир», а 4 марта пройдет Всероссийский форум «Женщины за здоровое общество».

Работа с проектами будет продолжаться весь год. В 2024 году провели более 1,5 тысячи мероприятий, а участниками стали более 15 миллионов человек. Самым крупным и ярким событием, конечно, стал IV Евразийский женский форум, который прошел в октябре прошлого года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Женщины из 126 стран мира обсудили темы по 32 направлениям.