До конца года случится много интересного: астропрогноз от Глобы с 23 по 29 декабря

Известный астролог Богдан Глоба опубликовал прогноз на неделю с 23 по 29 декабря. Что эксперт пообещал в этот период?

Неделя, по его словам, ориентирования в авральном режиме, которая даст хорошие шансы на успех и покажет, с кем по пути в будущем году. Возможности произрастают от ваших же приоритетов. Те, кто привык работать до последнего, получат шанс на реализацию и финансовые перспективы. А те, кто ищет успеха на личном попроще, найдут хороших партнеров.

Приготовьтесь к критике. Не все могут адекватно оценить чужой успех и сделать правильные выводы. И здесь очень хорошо прорисуется, кто есть друг, а кто не стоит внимания. Присмотритесь к окружению.

— До конца года мы увидим еще немало интересного. Смещение глав правительств, трансформация ведуших мировых идей, структур и организаций. Все словно спешат поставить жирную точку под конец, — уверен астролог.

Финансовая сторона и деловой успех идут рука об руку. Прибыль следует за теми, кто быстр умом и не теряется в потоке. Но не тратьте слишком много – хороший запас пригодится уже скоро.

Общественная сфера бурлит и не утихает. Очередные срывы договоренностей, изменение трудовых условий и привычных законов – все это вызывает бурную реакцию людей.

— Под покровом кажущегося хаоса зреют вполне конкретные планы изменения структуры мира, где мнимые борцы за свободу на самом деле преследуют лишь собственные интересы, — убеждён Богдан Глоба. — Важно сосредоточиться на своих ценностях, беречь близких и, несмотря на чужие интересы, двигаться в выбранном направлении. Ваша жизнь – только ваша. И вам же выбирать пути, по которым идти вперед.

Для личности время осмотреть происходящее в жизни с высоты птичьего полета. Полезно мысленно перепройти весь путь года и сделать для себя выводы. Поразмыслив над прошедшими событиями, вы с легкостью определите точки опоры и роста, а также поймете, с кем вам по пути, а кому нужно сказать «до свидания».

Развивайтесь, учитесь и делитесь знаниями. Задавайте вопросы и с благодарностью принимайте интеллектуальные подарки жизни. Разум всегда возобладает над сущим.

В рабочей сфере траты идут рука об руку с заработками. Грамотно распределяйте ресурсы. Не время расслабляться, ведь последними рывками можно неплохо выиграть. Неизбежность кадровых перестановок.

На личном фронте избегайте конфликтов, особенно из-за финансов. Деньги приходят и уходят, а доброе отношение не покупается. Берегите то, что имеете. Одиноким же охотникам вполне может повезти с кратковременными связями.

23 декабря

Понедельник

Коллективная работа приносит хорошие результаты. Делайте на перспективу. Приятные и нужные знакомства приходят неожиданно. Будьте аккуратны с финансами.



24 декабря

Вторник

Споры и разбирательства сбивают с толку, но с помощью друзей получится выйти на правильную волну. Не тратьте время на выяснения, а двигайтесь в нужном направлении. Творческие начиная идут хорошо.

25 декабря

Среда

Неспокойная энергия дня выбивает из колеи. Но тот, кто умеет держать себя в руках, сможет воплотить задуманное. Не обращайте внимание на критику. К вечеру сворачивайте активность – время взрывное.



26 декабря

Четверг

Благоволит работе и продвижению. Не теряйте времени с самого утра и не стесняйтесь просить помощи у вышестоящих. С финансами будьте аккуратны. И до вечера будьте осторожны в дороге.



27 декабря

Пятница

Договоренности срываются, но это не повод опускать руки. Техника тоже подводит. Сосредоточьтесь на текущих задачах и поиске новых путей. Не тратьте энергию на споры с близкими – отнеситесь к проявлениям эмоций снисходительно. Хорошие знакомства придут вечером.



28 декабря

Суббота

Бурную энергию дня пустите в позитивное русло. Отдых в приятной компании, поездки и физическая активность в приоритете. А тем, кто занят работой, неплохо объединиться с единомышленниками.



29 декабря

Воскресенье

Трудности в пути утром компенсируются приятными событиями днем. Удачен для творчества и обучения. Уделите время себе любимому и тому, что по-настоящему нравится.