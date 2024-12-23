До конца года случится много интересного: астропрогноз от Глобы с 23 по 29 декабря

Известный астролог Богдан Глоба опубликовал прогноз на неделю с 23 по 29 декабря. Что эксперт пообещал в этот период?
Неделя, по его словам, ориентирования в авральном режиме, которая даст хорошие шансы на успех и покажет, с кем по пути в будущем году. Возможности произрастают от ваших же приоритетов. Те, кто привык работать до последнего, получат шанс на реализацию и финансовые перспективы. А те, кто ищет успеха на личном попроще, найдут хороших партнеров.
Приготовьтесь к критике. Не все могут адекватно оценить чужой успех и сделать правильные выводы. И здесь очень хорошо прорисуется, кто есть друг, а кто не стоит внимания. Присмотритесь к окружению.
Финансовая сторона и деловой успех идут рука об руку. Прибыль следует за теми, кто быстр умом и не теряется в потоке. Но не тратьте слишком много – хороший запас пригодится уже скоро.
Общественная сфера бурлит и не утихает. Очередные срывы договоренностей, изменение трудовых условий и привычных законов – все это вызывает бурную реакцию людей.
Для личности время осмотреть происходящее в жизни с высоты птичьего полета. Полезно мысленно перепройти весь путь года и сделать для себя выводы. Поразмыслив над прошедшими событиями, вы с легкостью определите точки опоры и роста, а также поймете, с кем вам по пути, а кому нужно сказать «до свидания».
Развивайтесь, учитесь и делитесь знаниями. Задавайте вопросы и с благодарностью принимайте интеллектуальные подарки жизни. Разум всегда возобладает над сущим.
В рабочей сфере траты идут рука об руку с заработками. Грамотно распределяйте ресурсы. Не время расслабляться, ведь последними рывками можно неплохо выиграть. Неизбежность кадровых перестановок.
На личном фронте избегайте конфликтов, особенно из-за финансов. Деньги приходят и уходят, а доброе отношение не покупается. Берегите то, что имеете. Одиноким же охотникам вполне может повезти с кратковременными связями.
23 декабря
Понедельник
Коллективная работа приносит хорошие результаты. Делайте на перспективу. Приятные и нужные знакомства приходят неожиданно. Будьте аккуратны с финансами.
24 декабря
Вторник
Споры и разбирательства сбивают с толку, но с помощью друзей получится выйти на правильную волну. Не тратьте время на выяснения, а двигайтесь в нужном направлении. Творческие начиная идут хорошо.
25 декабря
Среда
Неспокойная энергия дня выбивает из колеи. Но тот, кто умеет держать себя в руках, сможет воплотить задуманное. Не обращайте внимание на критику. К вечеру сворачивайте активность – время взрывное.
26 декабря
Четверг
Благоволит работе и продвижению. Не теряйте времени с самого утра и не стесняйтесь просить помощи у вышестоящих. С финансами будьте аккуратны. И до вечера будьте осторожны в дороге.
27 декабря
Пятница
Договоренности срываются, но это не повод опускать руки. Техника тоже подводит. Сосредоточьтесь на текущих задачах и поиске новых путей. Не тратьте энергию на споры с близкими – отнеситесь к проявлениям эмоций снисходительно. Хорошие знакомства придут вечером.
28 декабря
Суббота
Бурную энергию дня пустите в позитивное русло. Отдых в приятной компании, поездки и физическая активность в приоритете. А тем, кто занят работой, неплохо объединиться с единомышленниками.
29 декабря
Воскресенье
Трудности в пути утром компенсируются приятными событиями днем. Удачен для творчества и обучения. Уделите время себе любимому и тому, что по-настоящему нравится.