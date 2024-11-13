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До 31 декабря их ждёт сумасшедший период. Знаки Зодиака, на кого свалятся все проблемы уходящего года

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Валерия Мединская
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Последние недели уходящего 2024 года для миллионов людей обернутся непростыми испытаниями. Будет казаться, что на них сваливаются все проблемы и невзгоды этого мира. Конечно, подготовка ко встрече 2025-го года в таких обстоятельствах будет омрачена.

Астролог Ирина Ряскина перечислила 7info знаки Зодиака, кому до 31 декабря придётся крайне нелегко.

Овны известны своей импульсивностью и решительностью, но в преддверии нового года их решимость может обернуться против них. Незавершённые дела, конфликты, разрешение которых они откладывали, могут вспыхнуть с новой силой в самый неподходящий момент. Важно оставлекаться спокойным и сосредоточиться на решении проблем, а не на том, чтобы спрятаться от них.

Раки — очень чувствительные натуры, и в период перемен ихэмоциональное состояние может быть нестабильным. Негативные впечатления от 2024 года могут возникнуть в памяти, вызывая тревогу и печаль. Важно позволить себе пережить эти эмоции, не подавлять их, но и не позволять им контролировать вас

Весы, как правило, стремятся к гармонии, но в преддверии нового года им может быть сложно найти баланс. Незавершенные дела и неоднозначные решения, принятые в прошлом, могут напомнить о себе неоднозначными последствиями, вызывая стресс и неопределённость. Важно сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, и не давать проблемам овладеть вашим мышлением.

Скорпионы известны своей активностью и энергичностью, но в преддверии нового года их энергия может быть направлена на прошлые неудачи и обиды. Важно отпустить то, что произошло, и сосредоточиться на позитивных целях и планах на будущее.

Рыбы — очень эмоциональные и чувствительные натуры, и в период перемен их интуиция может быть особенно активной. Важно обращать внимание на свои чувства и не отбрасывать их как «беспочвенные». Возможно, ваша интуиция пытается подсказать вам, что необходимо изменить в жизни или к чему нужно подготовиться.

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