До 31 декабря их ждёт сумасшедший период. Знаки Зодиака, на кого свалятся все проблемы уходящего года

Последние недели уходящего 2024 года для миллионов людей обернутся непростыми испытаниями. Будет казаться, что на них сваливаются все проблемы и невзгоды этого мира. Конечно, подготовка ко встрече 2025-го года в таких обстоятельствах будет омрачена.

Астролог Ирина Ряскина перечислила 7info знаки Зодиака, кому до 31 декабря придётся крайне нелегко.

Овны известны своей импульсивностью и решительностью, но в преддверии нового года их решимость может обернуться против них. Незавершённые дела, конфликты, разрешение которых они откладывали, могут вспыхнуть с новой силой в самый неподходящий момент. Важно оставлекаться спокойным и сосредоточиться на решении проблем, а не на том, чтобы спрятаться от них.

Раки — очень чувствительные натуры, и в период перемен ихэмоциональное состояние может быть нестабильным. Негативные впечатления от 2024 года могут возникнуть в памяти, вызывая тревогу и печаль. Важно позволить себе пережить эти эмоции, не подавлять их, но и не позволять им контролировать вас

Весы, как правило, стремятся к гармонии, но в преддверии нового года им может быть сложно найти баланс. Незавершенные дела и неоднозначные решения, принятые в прошлом, могут напомнить о себе неоднозначными последствиями, вызывая стресс и неопределённость. Важно сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, и не давать проблемам овладеть вашим мышлением.

Скорпионы известны своей активностью и энергичностью, но в преддверии нового года их энергия может быть направлена на прошлые неудачи и обиды. Важно отпустить то, что произошло, и сосредоточиться на позитивных целях и планах на будущее.

Рыбы — очень эмоциональные и чувствительные натуры, и в период перемен их интуиция может быть особенно активной. Важно обращать внимание на свои чувства и не отбрасывать их как «беспочвенные». Возможно, ваша интуиция пытается подсказать вам, что необходимо изменить в жизни или к чему нужно подготовиться.