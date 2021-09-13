До 2030 года в Рязанской области отремонтируют 50 сельских клубов. Об этом Николай Любимов рассказал в ходе визита в Скопинский район

До 2030 года будет отремонтировано как минимум 50 клубов, продолжится строительство новых. Мы рассчитываем на то, что эта стратегия будет выполнена, планы серьезные, но осуществимые, тем более что региону будет оказана федеральная поддержка, – заявил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов.

9 сентября в ходе рабочей поездки в Скопин он посетил дом культуры микрорайона Октябрьский. Учреждение было отремонтировано в рамках нацпроекта «Культура» и партийного проекта «Культура малой Родины». В 2021 году здесь привели в порядок фасад, кабинеты, фойе первого этажа, туалетные комнаты, заменили окна, частично отремонтировали кровлю. В общей сложности стоимость работ составила почти 3 млн рублей.

По словам сотрудников дома культуры, в настоящее время в учреждении созданы комфортные условия для посетителей. Здесь работают 12 клубных формирований, где занимаются дети, молодежь и представители старшего поколения из трех три близлежащих микрорайонов – Коготково, Комсомольского и Октябрьского. Учреждение также организует массовые мероприятия: праздники, народные гуляния, театрализованные представления, видео-показы.

Николай Любимов напомнил, что в Скопинском районе и городе Скопине уже отремонтированы три клуба из четырех.

«Единая Россия» уделяет много внимания развитию культуры на селе. В Рязанской области в рамках партпроекта «Культура малой Родины» отремонтированы и оснащены оборудованием больше 30 учреждений культуры.

В своем послании президент России Владимир Путин заявил о дополнительном финансировании в сумме 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности. Сам факт, что эти темы затрагиваются с такой высокой трибуны, говорит о безусловном понимании главы нашего государства того, чем живут люди в глубинке. «Единая Россия» намерена продолжать работать на благо земляков и решать их проблемы.

Пока другие говорят, «Единая Россия» делает.

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