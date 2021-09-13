До 2030 года в Рязанской области отремонтируют 50 сельских клубов. Об этом Николай Любимов рассказал в ходе визита в Скопинский район
9 сентября в ходе рабочей поездки в Скопин он посетил дом культуры микрорайона Октябрьский. Учреждение было отремонтировано в рамках нацпроекта «Культура» и партийного проекта «Культура малой Родины». В 2021 году здесь привели в порядок фасад, кабинеты, фойе первого этажа, туалетные комнаты, заменили окна, частично отремонтировали кровлю. В общей сложности стоимость работ составила почти 3 млн рублей.
По словам сотрудников дома культуры, в настоящее время в учреждении созданы комфортные условия для посетителей. Здесь работают 12 клубных формирований, где занимаются дети, молодежь и представители старшего поколения из трех три близлежащих микрорайонов – Коготково, Комсомольского и Октябрьского. Учреждение также организует массовые мероприятия: праздники, народные гуляния, театрализованные представления, видео-показы.
Николай Любимов напомнил, что в Скопинском районе и городе Скопине уже отремонтированы три клуба из четырех.
«Единая Россия» уделяет много внимания развитию культуры на селе. В Рязанской области в рамках партпроекта «Культура малой Родины» отремонтированы и оснащены оборудованием больше 30 учреждений культуры.
В своем послании президент России Владимир Путин заявил о дополнительном финансировании в сумме 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности. Сам факт, что эти темы затрагиваются с такой высокой трибуны, говорит о безусловном понимании главы нашего государства того, чем живут люди в глубинке. «Единая Россия» намерена продолжать работать на благо земляков и решать их проблемы.
Пока другие говорят, «Единая Россия» делает.
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