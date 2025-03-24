До 200 тысяч: рязанцы рассказали, о какой зарплате мечтают

Аналитики финансового маркетплейса Сравни и hh.ru проанализировали зарплатные ожидания жителей Рязанской области. Как выяснилось, большинство жителей региона хотят получать от 100 до 200 тысяч рублей

Согласно исследованию, для 82% жителей региона перспектива получения более высокой зарплаты является важным фактором при выборе профессии. Почти половина респондентов (49%) отметили, что стремятся достичь определенного уровня жизни благодаря своей профессии. 55% жителей региона считают достойной оплатой труда сумму от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. 14% респондентов ожидают зарплату от 200 до 500 тысяч рублей, а 11% считают приемлемым доход до 100 тысяч рублей. Только 1% опрошенных мечтают о зарплате выше 500 тысяч рублей. Остальные участники опроса затруднились с ответом.

Согласно данным hh, самой высокооплачиваемой профессией в Рязанской области (за исключением управленческих должностей) на данный момент является методолог с медианной зарплатой 350 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода находится DevOps-инженер, которому предлагают в среднем 200 тысяч рублей. Третье место занимает токарь с зарплатой 157 тысяч рублей.