Понедельник, 20 марта, 2023
Татьяна Проводина

Днём 21 марта в Рязанской области ожидаются небольшие осадки и до плюс 8 градусов

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Image by Freepik

Во вторник, 21 марта, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки пройдут в виде снега, мокрого снега и дождя. В дневные часы пройдёт небольшой дождь. Прогноз синоптиков публикует ГУ МЧС по региону.

Местами сохранится гололедица. Ветер сменит направление с северо-восточного на юго-западный. Ночью его скорость составит 2-7 м/с, днём — 5-10 м/с.

Ночная температура — от минус 3 до плюс 2 градусов, дневная — от 3 до 8 градусов тепла.

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