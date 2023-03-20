Днём 21 марта в Рязанской области ожидаются небольшие осадки и до плюс 8 градусов

Во вторник, 21 марта, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки пройдут в виде снега, мокрого снега и дождя. В дневные часы пройдёт небольшой дождь. Прогноз синоптиков публикует ГУ МЧС по региону.

Местами сохранится гололедица. Ветер сменит направление с северо-восточного на юго-западный. Ночью его скорость составит 2-7 м/с, днём — 5-10 м/с.

Ночная температура — от минус 3 до плюс 2 градусов, дневная — от 3 до 8 градусов тепла.