Четверг, 2 февраля, 2023
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Дмитрий Наумов стал и. о. начальника управления благоустройства мэрии Рязани

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С 1 февраля обязанности начальника управления благоустройства администрации Рязани исполняет Дмитрий Наумов. Об этом сообщил источник в мэрии.

Наумов — заместитель руководителя управления Юрия Фурфурука, которого 1 февраля задержали правоохранители. По неофициальным данным, силовики проверяют работу по уборке Рязани от снега, утилизации дорожных ограждений, а также по ремонту дорог.

Официальные комментарии о задержании Фурфурука и его заместителей Татьяны астафьевой и Марии Гермони не поступало.

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