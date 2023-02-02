Дмитрий Наумов стал и. о. начальника управления благоустройства мэрии Рязани

С 1 февраля обязанности начальника управления благоустройства администрации Рязани исполняет Дмитрий Наумов. Об этом сообщил источник в мэрии.

Наумов — заместитель руководителя управления Юрия Фурфурука, которого 1 февраля задержали правоохранители. По неофициальным данным, силовики проверяют работу по уборке Рязани от снега, утилизации дорожных ограждений, а также по ремонту дорог.

Официальные комментарии о задержании Фурфурука и его заместителей Татьяны астафьевой и Марии Гермони не поступало.