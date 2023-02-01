Среда, 1 февраля, 2023
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«Новая газета»: одновременно с рязанскими чиновниками задержали советника экс-вице-губернатора

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В среду, 1 февраля, в Рязани задержали начальника управления благоустройства мэрии Юрия Фурфурука, его заместителей Татьяну Астафьеву и Марию Гермони. По информации «Новой газеты Рязань» одновременно в Ростове силовики пришли к Владимиру Арцыбашеву, бывшему советнику экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.

Издание отмечает, что Арцыбашев уволился после ухода Грекова, но остался в Рязани, а в Ростов ездил погостить. Теперь его везут обратно для проведения следственных действий.

«Новая газета» пишет, что силовики проверяют работу по уборке Рязани от снега, утилизации дорожных ограждений, а также по ремонту дорог. В частности, куда делся снятый асфальт, который обычно превращают в асфальтовую крошку и используют в других местах.

Журналисты считают, что следственные действия проводятся под контролем федеральных силовиков. Официальной информации о произошедшем местные правоохранители пока не предоставили.

Зато работу силовиков оперативно прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

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