Дмитрий Хубезов считает, что в медицинские университеты нужно вернуть военные кафедры

Председатель думского комитета по охране здоровья, парламентарий от Рязанской области Дмитрий Хубезов участвовал в молодёжном форуме «Набирая высоту» в оздоровительном комплексе «Звёздный» в Спасском районе.
Во второй день лагеря прошёл диалог «Суверенитет России: вызовы и решения». Дмитрий Хубезов координировал работу волонтёров-медиков в рамках гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе. Он уехал в зону СВО одним из первых депутатов российского парламента и находился там как военный хирург.
Участники форума спросили парламентария о сложностях врачей в зоне специальной операции. По словам Дмитрия Хубезова, в СВО от медиков требуется работа в условиях ограниченных ресурсов.
По словам парламентария, трудность представляют обширные ранения.
Дмитрий Хубезов отметил, что на физическую усталость в зоне СВО никто не жалуется, все работают круглые сутки. Одной из тем обсуждения стал вопрос о возвращении в медицинские университеты военных кафедр.
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