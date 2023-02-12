Дмитрий Хубезов считает, что в медицинские университеты нужно вернуть военные кафедры

Председатель думского комитета по охране здоровья, парламентарий от Рязанской области Дмитрий Хубезов участвовал в молодёжном форуме «Набирая высоту» в оздоровительном комплексе «Звёздный» в Спасском районе.

Во второй день лагеря прошёл диалог «Суверенитет России: вызовы и решения». Дмитрий Хубезов координировал работу волонтёров-медиков в рамках гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе. Он уехал в зону СВО одним из первых депутатов российского парламента и находился там как военный хирург.

Участники форума спросили парламентария о сложностях врачей в зоне специальной операции. По словам Дмитрия Хубезова, в СВО от медиков требуется работа в условиях ограниченных ресурсов.

Дмитрий Хубезов: «Соображать нужно быстро. В гражданской жизни у тебя есть пациент и ты им занимаешься. Он перед тобой, ты обо всём остальном забыл. А там, занимаясь раненым, ты всё время думаешь, что будет, если сейчас ещё привезут. Бывает, что вообще затишье. Но такого, чтобы не привезли за день никого – такого нет, всегда была работа»

По словам парламентария, трудность представляют обширные ранения.

Дмитрий Хубезов: «Поражающие элементы возрастают, калибры возрастают. Ранения множественные»

Дмитрий Хубезов отметил, что на физическую усталость в зоне СВО никто не жалуется, все работают круглые сутки. Одной из тем обсуждения стал вопрос о возвращении в медицинские университеты военных кафедр.

Дмитрий Хубезов: «Я считаю, что этим нужно заниматься. Резерв врачей определённо нужен. Ситуация может развиваться по-разному. Я с первого курса интересовался тактической медициной. Когда делаешь плановую операцию, ты понимаешь, что улучшишь качество жизни человека, что тоже очень важно. А в тактической медицине спасаешь жизнь человека. Как правило, во врачи идут те, кто хочет потенциально спасать жизни людей. И, поверьте, никакие деньги, квартиры, автомобили не сравнятся с тем кайфом, который испытываешь, когда осознаешь, что ты спас жизнь человека. Это непередаваемо»