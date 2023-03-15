Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

Дмитрий Хубезов рассказал о планах развития самбо в России

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Фото со страницы Дмитрия Хубезова ВКонтакте

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал о планах сделать занятия самбо доступными для всех детей России. Речь об этом шла на первом Всероссийском форуме «Наука побеждать».

Депутат отметил, что сам долго занимался боевыми искусствами.

Дмитрий Хубезов: «Самбо и дзюдо – очень близкие виды борьбы, но моя любовь именно дзюдо – с детства и навсегда. Знаю, как сильно спорт «закаляет» характер, укрепляет здоровье и закладывает верные жизненные установки. Терпи, но только вперёд, только Победа!»

Вопрос развития боевого искусства в стране требует комплексного подхода, – подчеркнул бывший главврач Рязанской ОКБ.

Необходимо построить новые центры, подготовить кадры и включить самбо в программу школьных уроков.

Дмитрий Хубезов: «Уверен, что «Единая Россия» решит задачу и партийный проект «Zа самбо!» подарит нам не одну сотню будущих чемпионов!»

Дмитрий Хубезов рассказал о планах развития самбо в России
Дмитрий Хубезов рассказал о планах развития самбо в России

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