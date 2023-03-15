Дмитрий Хубезов рассказал о планах развития самбо в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал о планах сделать занятия самбо доступными для всех детей России. Речь об этом шла на первом Всероссийском форуме «Наука побеждать».
Депутат отметил, что сам долго занимался боевыми искусствами.
Вопрос развития боевого искусства в стране требует комплексного подхода, – подчеркнул бывший главврач Рязанской ОКБ.
Необходимо построить новые центры, подготовить кадры и включить самбо в программу школьных уроков.
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