Дмитрий Боков — родственник матушки Феодосии скопинской

Новый и. о. ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков оказался родственником матушки Феодосии скопинской. Об этом 7info стало известно от информированного источника.

За комментарием мы обратились к самому Дмитрию Бокову, он родство подтвердил. Судьба матушки оказалась настолько интересной, что мы решили рассказать о её жизни читателям.

Матушка Феодосия — ее монашеское имя означает Богом данная, — пример кротости и терпения, живой и крепкой веры, благодарной покорности Промыслу Божию, а от того и молитвы, которую слышит Бог.

Матушка родилась в 1923 г. в деревне Велемья Скопинского района Рязанской области. Нарекли ее Натальей. Точной даты рождения — сама матушка говорила — никто не знает. Праздновали всегда на Казанскую икону Божией Матери — 4 ноября, пишет «Православный портал».

Семья ее была бедной, работали на селе. Наташе было 18, когда началась война. Девушка рыла окопы для фронта. А после войны снова: труд да труд. С военнопленными работала в шахте, потом — в строительной бригаде, пишет сайт «Православие.ру».

Тогда люди много калечились на производстве. Их и возили-то в течение всего года в открытых кузовах самосвалов. Так Наташа с младшей сестрой Олей в начале 1950-х попала в первую аварию: грузовик перевернулся. Увечья были сильные, сестрам даже хотели дать инвалидность, но они отказались: «Как это ничего не делать? Молодые — работать надо».

Матушка Феодосия, фото: pravoslavie.ru

Жили голодно, сестры хотели Наташу сосватать. Мужчин тогда мало вернулось с войны. Да Наташа была видная невеста. «Господи, не допусти моего сватовства», — молилась Жениху, Которого чаяла, возвращаясь после Причастия на Успение в 1953 году. «Это была последняя служба, на которою я своими ножками ходила», — вспоминала матушка потом.

Именно в тот день, когда должны были вечером прийти сваты, и случилась вторая авария.

Борт самосвала, когда разгружали кирпичи, опрокинулся на работающих. Мужчину сразу насмерть. У него четверо сироток осталось, они потом уже в наши дни приезжали к матушке. Да и саму Наташу бездыханную в морг отвезли. А там одна сестричка-санитарка: «Лицо у нее какое-то очень живое…» — возьми да и приложи зеркальце к губам, а оно запотело.

После аварии Наташа лежала в больнице. Сестры плакали, и однажды к ним явился старичок, позже выяснилось, Николай Чудотворец, и сказал: — Не плачьте! К вам будет ходить много народа. Вы будете не одни.

У Наташи сильно болела голова, она плакала и сильно кричала от боли. Потом ее отвезли в Рязань. Дали инвалидность. Позже в беспамятстве Наташу определили в психонервологическую больницу. Наташа очень просилась, чтобы ее оттуда забрали, потому что кололи уколы и она стала чувствовать себя от них хуже.

Вскоре сестра Ольга забрала ее домой.

Болезнь, вызванная травмой головы развивалась и ей поставили диагноз: травматическая энцефалопатия с изменениям личности. И дана первая группа инвалидности.

Вскоре матушка уснула, ни на день, ни на два, а почти на 14 лет.

После аварии матушка Феодосия проснулась на Пасху 1971 года 18 апреля. На Вознесение 27 мая открыла глаза. Долго привыкала к своему новому состоянию. Ее глаза не всегда были открыты. Первыми словом оказалось слово «мама». Ее сон продолжался с осени 1957 года, то есть около 13 лет и 5 месяцев. Когда проснулась ей было полных сорок восемь лет.

Что происходило с душой Наташи все эти годы, Богу да Божией Матери ведомо. «Спаситель с нами, Божия Матерь с нами», — часто повторяла потом матушка. А еще наставляла: «Молиться Господу и любить Мамушку (так она Пресвятую Богородицу звала)».

В себя матушка пришла в 1973 году. Матушка прозревала и духовный мир, видела и реалии мира физического, даже когда у нее еще глаза после выхода из комы некоторое время были закрыты; и потом, прикованная к постели, а видела нечто происходящее далеко во времени и отстоящее в пространстве.

«Наташа, а глазки у тебя когда откроются?» — спросила собравшаяся родня, когда Наташа очнулась. «На Вознесение», — ответила она. И действительно, не в тот же год, но именно на этот праздник так и произошло.

Одними из первых слов Наташи были: «Зачем вы меня подкармливали, меня Сама Матерь Божия кормила». Так и потом, бывало, сестричка Оля обед принесет, а той вроде как и не нужна еда. «Ну, раньше же ты, когда без сознания была, ела?..» — да тут вдруг и вспомнит слова сестры, у которой точно еще какое-то небесное родство появилось.

А то услышит, как Наташа молится, и поймет, что это молитвы, которых они в детстве не могли читать… «Откуда ты их знаешь?» — «Меня там учили».

Есть много свидетельств, как матушка помогала обращавшимся к ней людям. В том числе и священникам. Сама матушка принимала по ночам. С 9–10 вечера и до последнего посетителя. А их могло быть в последние годы и 100, и 150 человек за ночь. Раньше милиция да сотрудники КГБ верующих выслеживали, поэтому старались старицу затемно навестить. А потом так и повелось. Ночью принимает, днем молится. Когда матушка спит, близкие люди иногда затруднялись ответить.

Ходившая за матушкой в последние десять лет келейница Ольга Соловьева, супруга внучатого племянника матушки Сергея, вспоминает, что за кого-то матушка и со слезами долго и неотступно могла Бога и Божию Матерь молить, пока не получит извещение.

Монахи говорят: нет более тяжелого труда, чем молитва. Но для этого у души в принципе должна быть предрасположенность к труду. Вот оказалась бойкая и работящая Наташа парализованной более чем на 60 лет да на 20 лет без сознания, а потребность трудиться — это свойство, оказывается, не тела, а духа.

Так и при разлучении души с телом не к таким ли всем и всегда нужным работникам призыв Господень: «Добре, раби благий и верный!.. Вниди в радость Господа твоего» (Мф. 25: 21)?

Схимонахиня Феодосия (Косоротихина) почила в возрасте 90 лет 15 мая 2014 года, в день памяти святых страстотерпцев и мучеников благоверных князей Бориса и Глеба — этим святым посвящен ближайший к ее домику храм, там ее и отпевали. За несколько часов перед кончиной рано утром матушка в полной памяти приобщилась Святых Христовых Тайн. Потом попросила причастившего ее священника — настоятеля Борисоглебского храма протоиерея Константина Гусарова — посмотреть ее «смертный узел», то есть вещи, отложенные на погребение, готовясь к смерти.

Использованы материалы сайтов: matushkafeodosiya.ru, pravoslavie.ru, pokrov.pro