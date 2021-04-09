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Пятница, 9 апреля, 2021
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Для рязанцев начал работать прокат электросамокатов

7info7

В Рязани начал работать прокат электросамокатов от Lucky Bike. Также на улицах города появились велосипеды.

Прокат заработал 9 апреля. Первая техника появится в центре, затем её разместят в районах.

Тариф на прокат самокатов – 5 рублей минута. Также взимается плата за доступ к самокату — 35 руб.

Велосипедных тарифов будет два:

  • поминутный — 2 рубля/минута;
  • сезон — 2500 рублей с поездками до 45 минут.

Приложение, через которое можно взять в прокат технику, организаторы посоветовали рязанцам обновить.

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