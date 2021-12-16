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Четверг, 16 декабря, 2021
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Для рязанских врачей проведут мастер-класс по малоинвазивным технологиям в урологии

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17 декабря на базе ГБУ РО «ГКБСМП» состоится V Межрегиональная научно–практическая конференция с мастер-классом на тему: «Малоинвазивные технологии в урологии».

17 декабря 2021 года кафедра урологии с курсом хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством здравоохранения Рязанской области, Урогинекологическим центром в ГБУ РО «Городская клиническая больница N°11» на базе ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Рязани (ГКБСМП) проводят V Межрегиональную научно–практическую конференцию с мастер-классом на тему: «Малоинвазивные технологии в урологии».

Цель конференции — дальнейшая консолидация опыта ведущих хирургов и урологов, внедрение теоретических

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инновационных разработок в области эндоскопической урологии в практику российских региональных медцентров.

В плане работы конференции, помимо докладов и обсуждения инновационных методик, центральным событием станет мастер-класс по эндоскопическому малоинвазивному лечению заболеваний урологической сферы, проводимый доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом РФ, президентом Российского общества по эндоурологии и новым технологиям Алексеем Георгиевичем Мартовым. В режиме «live surgery» будут продемонстрированы:

  • новейшие методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы с использованием биполярной энуклеации;
  • лечение мочекаменной болезни миниперкутанной нефролитолапаксией и микроперкутанной нефролитотрипсией;
  • установка системы i-Stop при недержании мочи у мужчин и женщин.

Приглашаются все заинтересованные специалисты.

Программа конференции и форма регистрации доступны по ссылке.

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