Для Рязани закупят ещё 25 новых автобусов, дополнительно к тем 47, поставка которых завершится в начале июня. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Деньги на покупку техники выделяются из федерального бюджета.

— На этой неделе стало известно, что Рязанская область благодаря договорённостям губернатора Павла Малкова получит дополнительные средства. Часть из них будет направлена на покупку 25 новых автобусов, — написал Бранов ВКонтакте.

Также Бранов рассказал о намеченном приобретении ещё 20 новых машин по лизингу в начале 2024 года. Вопрос проработан.

В следующем году средний возраст муниципальных автобусов не превысит 2 лет, отметил вице-губернатор.

В пятницу, 19 мая, Бранов находился в Санкт-Петербурге на четвёртом международном транспортном фестивале ««SPbTransportFest». Он сообщил о договорённости о поставке в Рязани троллейбусов, работавших в Северной столице.