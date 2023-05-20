Суббота, 20 мая, 2023
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Для Рязани закупят ещё 25 новых автобусов

7info
Фото: vk.com/artyom_branov

Для Рязани закупят ещё 25 новых автобусов, дополнительно к тем 47, поставка которых завершится в начале июня. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Деньги на покупку техники выделяются из федерального бюджета.

— На этой неделе стало известно, что Рязанская область благодаря договорённостям губернатора Павла Малкова получит дополнительные средства. Часть из них будет направлена на покупку 25 новых автобусов, — написал Бранов ВКонтакте.

Также Бранов рассказал о намеченном приобретении ещё 20 новых машин по лизингу в начале 2024 года. Вопрос проработан.

В следующем году средний возраст муниципальных автобусов не превысит 2 лет, отметил вице-губернатор.

В пятницу, 19 мая, Бранов находился в Санкт-Петербурге на четвёртом международном транспортном фестивале ««SPbTransportFest». Он сообщил о договорённости о поставке в Рязани троллейбусов, работавших в Северной столице.

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