Для Рязани закупят ещё 25 новых автобусов, дополнительно к тем 47, поставка которых завершится в начале июня. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
Деньги на покупку техники выделяются из федерального бюджета.
Также Бранов рассказал о намеченном приобретении ещё 20 новых машин по лизингу в начале 2024 года. Вопрос проработан.
В следующем году средний возраст муниципальных автобусов не превысит 2 лет, отметил вице-губернатор.
В пятницу, 19 мая, Бранов находился в Санкт-Петербурге на четвёртом международном транспортном фестивале ««SPbTransportFest». Он сообщил о договорённости о поставке в Рязани троллейбусов, работавших в Северной столице.