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Вторник, 11 апреля, 2023
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Для Дворца спорта в Рязани закупят новую хоккейную коробку по стандартам ВХЛ

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Из бюджета Рязанской области выделят 15 миллионов рублей на закупку хоккейной коробки по требованиям ВХЛ для Дворца спорта «Олимпийский» в Рязани. Об этом 11 апреля во время заседания регионального правительства сообщил министр физической культуры и спорта Владислав Фролов.

Отметим, что ранее болельщики хоккейного клуба «Рязань» во время межсезонья беспокоились, сохранит ли команда место в ВХЛ. Теперь же, похоже, этот вопрос решён на ближайшее время.

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