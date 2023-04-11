Для Дворца спорта в Рязани закупят новую хоккейную коробку по стандартам ВХЛ

Из бюджета Рязанской области выделят 15 миллионов рублей на закупку хоккейной коробки по требованиям ВХЛ для Дворца спорта «Олимпийский» в Рязани. Об этом 11 апреля во время заседания регионального правительства сообщил министр физической культуры и спорта Владислав Фролов.

Отметим, что ранее болельщики хоккейного клуба «Рязань» во время межсезонья беспокоились, сохранит ли команда место в ВХЛ. Теперь же, похоже, этот вопрос решён на ближайшее время.