Дягилевская ТЭЦ начинает подавать тепло рязанским потребителям

Дягилевская ТЭЦ Центрального филиала «Квадры» согласно постановлению городской администрации начинает подавать теплоноситель потребителям Рязани.

В настоящее время теплосетевые контуры ТЭЦ заполнены, идёт настройка гидравлических режимов магистральных теплосетей. Первыми тепло получат социальные учреждения города – поликлиники, больницы, детские сады и школы. Отопительный сезон в Рязанской области начался раньше обычного, но станция полностью готова к работе в режиме осенне-зимних нагрузок.

По словам главного инженера филиала ПАО «Квадра» – «Центральная генерация» Сергея Финкельштейна, на станции отремонтировали 4 турбины и 10 котлоагрегатов, реконструировали 800 метров магистральных теплосетей.

Сергей Финкельштейн: «Наша главная задача — обеспечить надёжную поставку тепла потребителям в осенне-зимний период в полном объёме»

В ходе летней ремонтной кампании «Квадра» направила на ремонт генерирующего и вспомогательного оборудования, а также теплосетей Дягилевской ТЭЦ свыше 140 млн рублей.