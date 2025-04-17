Диспансеризацию прошли 350 000 человек в Рязанской области в 2025 году

За три месяца 2025 года в Рязанской области прошли диспансеризацию 350 000 человек. Это на 100 000 больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Чаще всего во время профилактических мероприятий у рязанцев выявляют болезни системы кровообращения, патологии органов дыхания, диабет, онкологию. Если они обнаружены на ранней стадии, их проще вылечить, и даже есть шанс излечиться полностью.

При этом данные 2024 года показывают, что смертность среди не проходивших диспансеризацию и профосмотры оказалась выше. А многие из тех, кто прошел, буквально спасли свою жизнь.