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Суббота, 10 апреля, 2021
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Директора «Плесецкого дорожного управления» Михаила Яковлева задержали за коррупцию — СМИ

Елена Лобанова
Фото пресс-службы

В Архангельске по обвинению в коррупции задержали директора АО «Плесецкое дорожное управление» Михаила Яковлева. Об этом сообщает «Эхо Севера» со ссылкой на собственный источник. 

В настоящее время официального подтверждения о задержании нет. 

Михаил Яковлев занимал должность Министра строительства Архангельской области в 2016 — 2019 годах. После его назначили на должность гендиректора «Плесецкого дорожного управления». 

По данным местных СМИ, ранее ПДУ отвечало за уборку Архангельска. Именно тогда организация получало множество жалоб от местных жителей.

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