Директора «Плесецкого дорожного управления» Михаила Яковлева задержали за коррупцию — СМИ

В Архангельске по обвинению в коррупции задержали директора АО «Плесецкое дорожное управление» Михаила Яковлева. Об этом сообщает «Эхо Севера» со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время официального подтверждения о задержании нет.

Михаил Яковлев занимал должность Министра строительства Архангельской области в 2016 — 2019 годах. После его назначили на должность гендиректора «Плесецкого дорожного управления».

По данным местных СМИ, ранее ПДУ отвечало за уборку Архангельска. Именно тогда организация получало множество жалоб от местных жителей.