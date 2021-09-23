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Четверг, 23 сентября, 2021
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Директор рязанской организации общепита задолжал сотрудникам 180 тысяч рублей

7info
Директор рязанской организации общепита задолжал сотрудникам 180 тысяч рублей
Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay

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В Рязани следователи возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере общественного питания. Рязанца обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, с декабря 2020 по апрель 2021 года подозреваемый полностью не выплатил зарплату двум работникам, хотя деньги на это были. Долг перед сотрудниками составил 180 тысяч рублей.

Расследование продолжается, правоохранители принимают меры, чтобы люди получили заработанное.

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