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Среда, 1 декабря, 2021
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Директор рязанской фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 300 млн рублей

Александр Ильин
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В отношении руководителя рязанского предприятия, осуществляющего оптовую торговлю цветными металлами, возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СК. 

По данным следователей, в период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2020 года директор путём махинаций с документами уклонился от уплаты НДС с организации на сумму более 300 миллионов рублей.

В настоящий момент следователи проводят процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. 

«В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следкома. 

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