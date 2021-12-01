Директор рязанской фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 300 млн рублей

В отношении руководителя рязанского предприятия, осуществляющего оптовую торговлю цветными металлами, возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следователей, в период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2020 года директор путём махинаций с документами уклонился от уплаты НДС с организации на сумму более 300 миллионов рублей.

В настоящий момент следователи проводят процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.