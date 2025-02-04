Директор Рязанского театра драмы посетил театральный фестиваль в Иране

Директор Рязанского театра драмы Семён Гречко вернулся из Тегерана, где был приглашённым гостем 43-го Международного театрального фестиваля «Фаджр» — одного из крупнейших культурных событий региона. Об этом культурное заведение сообщает на своем сайте.

В рамках фестиваля ему удалось встретиться с директором Главного управления исполнительских искусств Ирана Атабаком Надери. Встреча переросла в дискуссию между театралами из России, Азербайджана, Ирака, Ливана и Индии. Вместе деятели культуры разобрали важные вопросы культурного обмена, обсудили возможные перспективы сотрудничества и участие иранских театров в зарубежных фестивалях.

«Фестиваль «Фаджр» впечатляет своими масштабами и разнообразием представленных театральных традиций. Организаторы стремятся показать всё культурное богатство Ирана — страны, где от Каспийского моря до Персидского залива живут народы с разными языками и традициями, объединённые общей историей», — отметил Семён Гречко.

Несмотря на культурные противоречия Международные театральные фестивали выполняют одну миссию — вступить в диалог с коллегами, обменяться опытом, укрепить творческие связи между странами. Рязанские театры драмы вносят свой вклад в этот процесс, проводя собственные Международные фестивали. Так, Рязанский театр драмы собирает театралов на «Свидания на Театральной», а кукольный театр встречает кукольников на «Рязанских смотринах».