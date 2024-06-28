Директор рязанского предприятия пытался скрыть от налоговой 15,5 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора рязанского предприятия по добыче камня. Его подозревают в сокрытии средств, предназначенных для погашения налоговой задолженности, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По версии следствия, руководитель, зная о многомиллионных долгах по налогам и принудительном взыскании, проводил расчеты с контрагентами мимо банковских счетов. Таким образом он «скрыл» более 15,5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основе материалов, полученных от налоговой службы и управления экономической безопасности МВД.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на возмещение ущерба государству.