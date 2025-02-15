Директор рязанского предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов на 25 миллионов рублей

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении директора компании, занимающейся грузоперевозками. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Расследование ведёт первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, в 2021–2022 годах руководитель организации включал в налоговые декларации ложные сведения о вычетах и расходах. Для этого он оформлял фиктивные сделки с контрагентами, которые фактически не поставляли товары и не оказывали услуги. Таким образом, от уплаты НДС было скрыто более 25 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных налоговой службой и рязанской полицией. Расследование дела продолжается.

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Следствие намерено принять все меры для возмещения ущерба, причинённого бюджету Российской Федерации.