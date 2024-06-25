Диетолог пояснила, почему опасно есть перед сном

Диетолог и клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала NEWS.ru о вреде приёма пищи перед сном.

Специалист подчеркнула, что нельзя есть минимум за три часа до отхода ко сну. Это время необходимо для завершения пищеварительных процессов, чтобы еда не застаивалась в желудке, а свободно переходила в кишечник.

«Важно не употреблять пищу минимум за три часа до сна. Это нужно, чтобы пища успела переработаться и переместиться в кишечник. Во время сна еда должна свободно передвигаться по кишечнику», — объяснила Ивашкевич.

Она отметила, что ночью организм должен получать все необходимые минералы и витамины из пищи, должна активизироваться работа поджелудочной железы и желчного пузыря. Приём пищи перед сном может вызвать чувство тяжести, что негативно скажется на качестве сна и общем самочувствии на следующий день. Тошнота и тяжесть в желудке могут быть симптомами переедания на ночь, заключила диетолог.

Отметим также, что в любое время дня опасно переедание. Оно может приводить к различным неприятным симптомам и долгосрочным последствиям для здоровья. Вот основные симптомы переедания:

Чувство тяжести в желудке:

Одним из первых признаков переедания является ощущение тяжести и дискомфорта в желудке. Это происходит из-за растяжения желудка большим количеством пищи.

Вздутие и газообразование:

Переедание может привести к повышенному газообразованию и вздутию живота. Это связано с тем, что пища не успевает полностью перевариться, вызывая брожение в кишечнике.

Тошнота:

При переедании человек может испытывать тошноту. Это результат перегрузки желудка, который не справляется с большим объемом пищи.

Изжога:

Избыток пищи, особенно жирной или острой, может вызвать изжогу. Желудочный сок, необходимый для переваривания, может попадать в пищевод, вызывая жжение и дискомфорт.

Сонливость и усталость:

После переедания часто возникает сильная сонливость. Организм направляет большую часть энергии на переваривание пищи, что может вызвать чувство усталости и сонливости.

Повышенная жажда:

Чрезмерное потребление пищи, особенно соленой или сладкой, может вызвать повышенную жажду. Организм требует больше воды для обработки и выведения излишков.

Проблемы со сном:

Переедание перед сном может вызвать нарушения сна. Чувство тяжести и дискомфорт в желудке мешают засыпанию и качественному отдыху.

Увеличение веса:

Регулярное переедание ведет к набору лишнего веса, что в свою очередь может привести к ожирению и связанным с ним проблемам со здоровьем, таким как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Проблемы с пищеварением:

Хроническое переедание может привести к различным проблемам с пищеварением, включая запоры, диарею и синдром раздраженного кишечника.

Если вы замечаете у себя или своих близких симптомы переедания, важно принять меры по нормализации питания. Это поможет избежать долгосрочных негативных последствий для здоровья и улучшить общее самочувствие.