Диетолог назвала продукты, которые могут помочь бросить курить

Продукты, содержащие никотиновую кислоту, могут помочь бросить курить, заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. В беседе с NEWS.ru она уточнила, что никотиновая кислота содержится в растительных продуктах, таких как баклажаны, картофель и помидоры, в виде витамина РР. По её словам, количество никотиновой кислоты в этих продуктах настолько мало, что не вызывает привыкания.

«Никотиновая кислота в растительных продуктах представлена в виде витамина РР, но в очень небольших дозах — в микрограммах, поэтому она не вызывает привыкания. Она содержится в баклажанах, картофеле, помидорах. Считается, что если человек, который хочет бросить курить, добавит в рацион продукты с никотиновой кислотой, это может помочь быстрее справиться с вредной привычкой», — пояснила Писарева.

Правда, специалист подчеркнула, что научных исследований, подтверждающих эффективность этого метода, не проводилось. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что такие продукты действительно помогут бросить курить.

Писарева также добавила, что никотиновая кислота, содержащаяся в продуктах питания, не вызывает зависимости, как никотин в сигаретах, где его содержание значительно выше.