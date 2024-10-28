Диетолог назвала продукты, которые могут помочь бросить курить

Продукты, содержащие никотиновую кислоту, могут помочь бросить курить, заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. В беседе с NEWS.ru она уточнила, что никотиновая кислота содержится в растительных продуктах, таких как баклажаны, картофель и помидоры, в виде витамина РР. По её словам, количество никотиновой кислоты в этих продуктах настолько мало, что не вызывает привыкания.
Правда, специалист подчеркнула, что научных исследований, подтверждающих эффективность этого метода, не проводилось. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что такие продукты действительно помогут бросить курить.
Писарева также добавила, что никотиновая кислота, содержащаяся в продуктах питания, не вызывает зависимости, как никотин в сигаретах, где его содержание значительно выше.