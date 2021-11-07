Диетолог назвала идеальный напиток при гастрите

Диетолог Татьяна Иванникова рассказала россиянам, что кисель является отличным продуктом для перекуса при гастрите и язве желудка. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист отметила, что кисель благоприятно влияет на микрофлору кишечника, сокращая объём патогенных бактерий и увеличивая количество полезных. Кроме того, напиток помогает снизить уровень холестерина за счёт замедления всасывания жиров.

Кисель, по словам диетолога, является питательным и калорийным продуктом, поэтому идеально подходит для перекуса.

Вместе с тем Иванникова подчеркнула, что этот напиток может представлять опасность для людей с сахарным диабетом, поскольку в нём содержится много углеводов.