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Воскресенье, 7 ноября, 2021
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Диетолог назвала идеальный напиток при гастрите

Александр Ильин
Изображение silviarita с сайта Pixabay

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Диетолог Татьяна Иванникова рассказала россиянам, что кисель является отличным продуктом для перекуса при гастрите и язве желудка. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист отметила, что кисель благоприятно влияет на микрофлору кишечника, сокращая объём патогенных бактерий и увеличивая количество полезных. Кроме того, напиток помогает снизить уровень холестерина за счёт замедления всасывания жиров. 

Кисель, по словам диетолога, является питательным и калорийным продуктом, поэтому идеально подходит для перекуса. 

Вместе с тем Иванникова подчеркнула, что этот напиток может представлять опасность для людей с сахарным диабетом, поскольку в нём содержится много углеводов. 

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