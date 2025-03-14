В Сети набирает популярность тренд на поедание тюльпанов. В опубликованных видео девушки пробуют бутоны и стебли цветов, отмечая, что их вкус напоминает горох или щавель. Следование трендам может нанести серьезный вред здоровью из-за высокого содержания токсинов в растении.

«Вечерняя Москва» обсудила вопрос с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Марият Мухиной. Она пояснила, что химический состав тюльпанов опасен для человека, так как при их выращивании используются удобрения, способные вызвать проблемы с почками и печенью.

— При употреблении бутонов и стеблей в организм могут попасть пестициды, химикаты и гербициды, что увеличивает риск отравления вплоть до почечной и печеночной недостаточности. К тому же сами тюльпаны содержат токсичный компонент тулипалин, который провоцирует рвоту, диарею, спазмы, нарушает клеточное дыхание. В составе цветов есть и цианогенные гликозиды, также замедляющие клеточное дыхание, — предупредила Мухина.

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Кроме того, употребление тюльпанов может повредить слизистые оболочки и привести к затяжному отравлению.

— Если растереть тюльпан в руке, он будет «мылиться». Это связано с наличием сапонинов — поверхностно-активных веществ, разрушающих клеточные мембраны и ослабляющих защитный барьер организма. В результате на слизистых могут образовываться язвы. В тюльпанах содержатся фенольные соединения, в частности кофеиновая кислота, которая может вызвать скачки давления, тошноту, рвоту и даже отравление. В худшем случае, если рвотные массы попадут в бронхи, возможен летальный исход из-за удушья, — рассказала специалист.

Опасность также представляет и возможная аллергическая реакция.

— Люди, чувствительные к семейству лилейных (к нему относятся лилии, тюльпаны, гусиный лук), могут столкнуться с учащенным дыханием, кожными высыпаниями, дерматитом и даже анафилактическим шоком, — отметила Мухина.

Диетолог рекомендовала не подвергать себя ненужному риску, так как реакция на тюльпаны может быть непредсказуемой и зависеть от индивидуальных особенностей организма.

— Кого-то может серьезно отравить даже один съеденный тюльпан, а кому-то понадобится десять. У аллергиков же приступ может начаться даже от следов аллергена, — заключила эксперт.