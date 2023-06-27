Девушку из Новосибирска шокировали играющие в волейбол на пляже голые люди

Жительница Новосибирска Екатерина осталась шокирована первым посещением нудистского пляжа, пишет «АиФ Новосибирск».

Читательница рассказала журналистам, что пришла на нудистский пляж позагорать топлесс, но пробыла там всего пару часов. Отдыхающие, игравшие в волейбол абсолютно голыми, шокировали девушку.

Для Екатерины стало неожиданностью, что на нудистском пляже люди занимаются спортом без одежды и не стесняются. Женщины не обращают внимание на прыгающие словно мячи груди, мужчины также не испытывают стеснения, отбивая мячи.

Ещё больше девушка удивилась, когда к ней подошёл голый волейболист и предложил присоединиться к игре.

Желание ходить на нудистский пляж у Екатерины отпало.