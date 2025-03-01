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Фото: минтранс Рязанской области
Транспорт и дороги

Девушки, что с вами? Рязанка возмутилась поведению пассажирок маршрутки

Алексей Самохин

Жительница Рязани возмутилась поведению пассажирок маршруток. Жалобу пользовательницы соцсети опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Вчера вечером рязанка ехала в салоне маршрутки № 50. По её словам, около водителя стояла молодая девушка и мешала оплачивать проезд. Водитель попросил девушку пройти в салон, чтобы не мешать другим. В ответ она начала толкать и не пускать автора жалобы.

— Она стояла и толкала меня, телом на меня наваливалась, — описывает дальнейшее рязанка.

Затем, уже около задней двери, ей мешала пройти другая девушка, которая вела себя «как королева».

— Девушки, что с вами? — задаёт вопрос пользовательница соцсети. — Почему вы мешаете другим пассажирам входить в салон и оплачивать за проезд? Да и не только к девушкам этот вопрос, но и к мужчинам, и женщинам. Весна на вас дурно влияет.

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