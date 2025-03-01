Девушки, что с вами? Рязанка возмутилась поведению пассажирок маршрутки

Жительница Рязани возмутилась поведению пассажирок маршруток. Жалобу пользовательницы соцсети опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Вчера вечером рязанка ехала в салоне маршрутки № 50. По её словам, около водителя стояла молодая девушка и мешала оплачивать проезд. Водитель попросил девушку пройти в салон, чтобы не мешать другим. В ответ она начала толкать и не пускать автора жалобы.

— Она стояла и толкала меня, телом на меня наваливалась, — описывает дальнейшее рязанка.

Затем, уже около задней двери, ей мешала пройти другая девушка, которая вела себя «как королева».