Суббота, 8 июля, 2023
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Девушка рассказала, почему решила отблагодарить водителя голой грудью в Петербурге

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Сексолог Ирина Ионова рассказала «Фонтанке», почему решила отблагодарить водителя голой грудью в Петербурге.

Иницдент произошел 3 июля. Девушка пояснила, что приехала из Москвы на VK Fest вместе с дочкой. Вскоре ребенку потребовались лекарства, и мама пошла в аптеку. Женщина отметила, что в детстве ее сбила машина, и она получала сотрясение мозга.

«Когда на улице Жуковского я снова чуть не попала под машину, едва успев принять решение о рождении новых детей, я очень сильно перепугалась», – рассказала Ионова.

Девушка решила немедленно сделать водителю «что-то хорошее» и показать голую грудь, поскольку ее переполняли эмоции. Мужчина вовремя притормозил перед пешеходом, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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