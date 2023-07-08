Девушка рассказала, почему решила отблагодарить водителя голой грудью в Петербурге

Сексолог Ирина Ионова рассказала «Фонтанке», почему решила отблагодарить водителя голой грудью в Петербурге.
Иницдент произошел 3 июля. Девушка пояснила, что приехала из Москвы на VK Fest вместе с дочкой. Вскоре ребенку потребовались лекарства, и мама пошла в аптеку. Женщина отметила, что в детстве ее сбила машина, и она получала сотрясение мозга.
Девушка решила немедленно сделать водителю «что-то хорошее» и показать голую грудь, поскольку ее переполняли эмоции. Мужчина вовремя притормозил перед пешеходом, которая переходила дорогу в неположенном месте.