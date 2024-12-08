Воскресенье, 8 декабря, 2024
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Девятиклассник сломал нос учителю во время урока английского языка

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Алексей Самохин
Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik

В Нижегородской области ученик 9-го класса сломал нос учителю во время урока английского языка. Подробности сообщила региональная трудовая инспекция.

Инцидент случился днём 5 декабря в Ковернинской средней школе № 1. Во время урока английского языка учащийся 9 «Б» класса ударил 38-летнего учителя. Причину конфликта учителя и ученика работодатель в инспекцию не сообщил.

Педагога отвезли в больницу, медики диагностировали у него сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Травма, полученная во время работы, относится к категории тяжёлых.

— Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование, — сообщает официальный сайт ведомства.

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