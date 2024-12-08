Девятиклассник сломал нос учителю во время урока английского языка

В Нижегородской области ученик 9-го класса сломал нос учителю во время урока английского языка. Подробности сообщила региональная трудовая инспекция.

Инцидент случился днём 5 декабря в Ковернинской средней школе № 1. Во время урока английского языка учащийся 9 «Б» класса ударил 38-летнего учителя. Причину конфликта учителя и ученика работодатель в инспекцию не сообщил.

Педагога отвезли в больницу, медики диагностировали у него сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Травма, полученная во время работы, относится к категории тяжёлых.