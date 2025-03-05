Девелоперская компания «Мармакс» высадила более 33 тысяч деревьев и кустарников за 5 лет

В результате благоустройства жилых объектов девелоперская компания «Мармакс» высадила более 33 тысяч растений, из которых 9% составляют деревья, 41% — кустарники и около 50% многолетние виды.

Озеленение территории является неотъемлемой частью формата «двор-парк», который девелопер реализует во всех своих проектах. Благоустройство осуществляется в концепции «4 сезона». Такое решение обеспечивается благодаря правильно подобранным растениям: хвойные украшают придомовую территорию зимой — голубые ели и обыкновенные ели, туи и можжевельники, а с наступлением весеннего тепла парк наполняется цветением декоративных яблонь, сирени, ирги и боярышника. Летом расцветает астильба, ирисы, декоративнолиственные дерены, хосты, мята и катовник, а осенью наиболее эффектно смотрятся злаковые растения, краснолистные клены, крупноягодные боярышник и рябина.