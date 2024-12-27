Девелопер «Мармакс» получил награду за значительный вклад в благоустройство Рязани

Девелоперская компания «Мармакс» отмечена памятной наградой за значительный вклад в благоустройство Рязани в 2024 году. Благодарность вручила администрация города.

Накануне в администрации Рязани были подведены итоги участия компаний и организаций города в проекте «Формирование комфортной городской среды». Приветствуя участников мероприятия, глава города Виталий Артёмов поблагодарил рязанцев и строительные компании за неравнодушие, отметив, что строители вкладывают душу в те объекты, которые появляются в Рязани.

Среди компаний, отмеченных памятными наградами за значительный вклад в благоустройство города, — девелоперская компания «Мармакс». Каждый объект компании — это качественно новое современное и комфортное пространство в городе для жизни, работы и отдыха.