-9.9 C
Рязань
Среда, 2 марта, 2022

Детский омбудсмен посетила Рыбновскую школу-интернат

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Детский омбудсмен посетила Рыбновскую школу-интернат

7info

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова вместе с сотрудниками прокуратуры посетили Рыбновскую школу-интернат. Об этом детский омбудсмен сообщила ВКонтакте.

- Реклама -

В ходе встречи с воспитанниками и работниками детского учреждения обсудили вопросы образовательного процесса, медицинского обслуживания, питания, безопасности, защиты имущественных прав несовершеннолетних, а также вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также гости ответили на интересующие ребят и работников школы-интерната вопросы.

— После беседы ознакомились с условиями проживания воспитанников образовательного учреждения, организацией учебного процесса и досуга школьников, — написала Евдокимова.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статья«Мармакс» предлагает беспроцентную рассрочку на покупку квартир до 15 марта 
Комментарии для сайта Cackle
spot_img