Детский омбудсмен посетила Рыбновскую школу-интернат

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова вместе с сотрудниками прокуратуры посетили Рыбновскую школу-интернат. Об этом детский омбудсмен сообщила ВКонтакте.

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В ходе встречи с воспитанниками и работниками детского учреждения обсудили вопросы образовательного процесса, медицинского обслуживания, питания, безопасности, защиты имущественных прав несовершеннолетних, а также вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также гости ответили на интересующие ребят и работников школы-интерната вопросы.