Детский омбудсмен отчиталась перед депутатами Рязанской областной Думы

31 марта Анжелика Евдокимова представила отчёт о работе детского омбудсмена в 2020 году депутатам Рязанской областной Думы.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе сообщила: несмотря на установленные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, работа по защите прав рязанских детей продолжалась в плотном взаимодействии с ведомствами и структурами. За год в адрес детского омбудсмена поступило 1849 обращений, из них 98 –от несовершеннолетних. Около 60% всех обращений направлены от лица родителей и законных представителей несовершеннолетних.

Ни одно обращение, поступившее через социальные сети и мессенджеры, не осталось без внимания. Все они были рассмотрены в установленном законом порядке, — рассказала Евдокимова. – Детальный мониторинг СМИ, сводок и статистики правоохранительных органов позволил выявить ряд острых вопросов, которые требуют скорейшего решения.

Наибольшее количество обращений уполномоченному по правам ребёнка в Рязанской области в 2020 году связано с реализацией права детей жить и воспитываться в семье и выполнением родителями своих обязательств. На втором месте – обращения по проблемам в сфере образования и конфликтным ситуациям между участниками образовательного процесса.

Говоря о решении проблемных ситуаций в сфере образования, уполномоченный по правам ребёнка отметила: остро в прошлом году встал вопрос обеспечения школьников качественным горячим питанием. По итогам проведённого мониторинга серьёзных проблем не установлено, однако была выявлена потребность организации питания для учащихся с пищевыми особенностями.

Уже сейчас важно активизировать работу по разработке типового меню для этой категории школьников, — уточнила Анжелика Евдокимова.

Детский омбудсмен добавила, что на особом контроле находился и ряд других важных вопросов: взыскание алиментов с нерадивых родителей, соблюдение прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение безопасности юных рязанцев, пресечение преступлений в отношении них.

Депутаты обратили внимание Анжелики Евдокимовой на обеспечение информационной безопасности детей, в том числе на защиту их от вредной информации, на дефицит мест в детских дошкольных учреждениях, использование новых форм работы с общественностью. Зампред комитета рязанской Облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Наталья Рубина обратила внимание на проблему семейного насилия. В Рязанской области, по словам Евдокимовой, для женщин и детей, пострадавших от семейного насилия, действуют программы реабилитации. Однако важной остаётся профилактическая работа, разъяснение населению их прав и обязанностей.

Отвечая на вопрос председателя комитета по социальным вопросам Сергея Пупкова о качестве жилья для детей-сирот, детский омбудсмен отметила, что требуется не только увеличение бюджетного финансирования на эти цели, но и усиление контроля за расходованием выделяемых средств и качеством жилья.

По итогам обсуждений парламентарии приняли отчёт детского омбудсмена к сведению.